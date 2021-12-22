Працюючих жінок ставитимуть на військовий облік

Працюючих жінок ставитимуть на військовий облік

Міноборони затвердило перелік, який охоплює сотні спеціальностей та професій, представники яких мають стати на військових облік. Серед них є навіть менеджери, головні бухгалтери та журналісти, повідомляє Depo.ua.

Згідно з документом, роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві з такого списку, стали на військовий облік.

Крім того, у жінок під час прийняття на роботу перевірятимуть наявність документів та позначок про взяття на військовий облік. Комісаріати ставитимуть жінок на облік за двох умов:

  • посада чи спеціальність є у списку;
  • жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Стан здоров'я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування у запасі – 60 років.

Нижче представлений перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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