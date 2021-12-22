ВООЗ порекомендувала утриматися від поголовної вакцинації дітей та підлітків
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала утриматися від поголовної вакцинації від COVID-19 підлітків та дітей, повідомляє Лента.Ру.
За підсумками засідання стратегічної консультативної групи з імунізації (SAGE) експерти заявили, що діти і підлітки найменш схильні до важкого перебігу коронавірусу, тому не слід поспішати прищеплювати їх.
"Тягар тяжких захворювань у цих вікових групах невеликий, а високий рівень охоплення вакцинацією серед груп, схильних до найбільшого ризику, ще не досягнуто в усіх країнах" , - повідомили у ВООЗ.