В G7 відреагували на зрив призначення голови САП
Посли країн Великої сімки розчаровані тим, що призначені Верховною Радою члени відбіркової комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовилися визнавати переможцем кандидата з найбільшою кількістю балів, повідомляє Ліга.net.
Про це сказано у заяві послів G7 у Twitter. Посли G7 назвали подальшу затримку невиправданою і такою, що суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника САП. Також Велика сімка закликала відбіркову комісію якнайшвидше зібратися та завершити процес.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні установи, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права й ефективної боротьби з корупцією", – сказано у заяві.