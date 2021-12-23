Як зміцнити силу волі: вчені назвали чотири несподівані способи

Успішних людей від неуспішних відрізняє низка рис, одна з яких – сила волі. Саме вона допомагає досягати мети, працюючи на результат щодня, повідомляє Обозреватель.

Далі 4 несподіваних способи, які, на думку вчених, здатні розвинути й зміцнити самоконтроль. Вони допоможуть уникнути імпульсних рішень і навчать підходити до проблем виважено та відповідально.

1. Терпіть перед походом у туалет

З дитинства нас вчать протилежному – терпіти не можна. Насправді ж розвиток сечового міхура тісно пов'язаний і з розвитком сили волі. Це довели дослідники в роботі Psychological Science. Вони пояснили, що людина, яка бажає навідатися до вбиральні, рідше ухвалює імпульсні рішення. Коли мозок здійснює самоконтроль над тим, щоб "не сходити в штани", він поширює дисципліну й на інші завдання.

Учені провели експеримент: напоїли деяких людей водою та посадили грати в азартні ігри. Коли піддослідні захотіли в туалет, вони відмовлялися від дрібних виграшів, щоб у результаті отримати більше.

2. Більше смійтесь

Високий рівень серотоніну в організмі робить людину більш слухняною. Це довели вчені у дослідженні, опублікованому в Journal of Experimental Social Psychology. Вони показали 50 студентам відео розважально-гумористичного характеру. Посміявшись, хлопцям та дівчатам запропонували випити несмачний, але дуже корисний напій. Вони випили його набагато швидше і слухняніше, ніж піддослідні, яким не показували кумедні ролики.

3. Їжте солодощі

Вчені вважають, що на голодний шлунок коїться найбільше необдуманих вчинків. Відновити баланс допоможе будь-який продукт із глюкозою. Найкраще випити чай із цукром або з'їсти ложку меду.

Американські психологи провели експеримент, який продемонстрував, що кількість виправдувальних вироків безпосередньо залежить від того, що суддя їв на сніданок. Тому, якщо не можете змусити себе зробити важливе завдання, просто перекусіть чимось солодким. І не забувайте, що корисні фрукти – це теж солодощі.

4. Ранок вечора мудріший

Щоб не ухвалювати раптових рішень, а повністю контролювати себе та свої дії, потрібно добре висипатися. Річ у тому, що сила волі – це обмежений ресурс. Він може закінчитися будь-якої миті. Після міцного восьмигодинного сну рівень самоконтролю не знижується дуже довго. Однак важливі завдання все ж таки варто виконувати рано-вранці. За статистикою, наведеною в Psychological Science, нам легше протистояти спокусам і ми краще контролюємо свою поведінку в перші години після пробудження.