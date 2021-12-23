Курс валют НБУ на 23 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 22 грудня знизився на 1 коп. до 27.25 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп. до 30.81 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.69 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 22 грудня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.27 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 29.54 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 6.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.250 800
|EUR
|Євро
|30.808 400
|RUB
|Рубль
|0.369 110
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.272 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29,537 000
|PLN
|Польський злотий
|6.649 800