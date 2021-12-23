Курс валют НБУ на 23 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 22 грудня знизився на 1 коп. до 27.25 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 30.81 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.69 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 22 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.27 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 1 коп. до 29.54 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 6.65 за 1 польський злотий.