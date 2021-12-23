Xiaomi порівняла майбутній флагман Xiaomi 12 та iPhone 13

Напередодні анонсу Xiaomi 12 китайський техногігант поділився новими подробицями о майбутніх пристроях. Компанія підтвердила, що базова модель Xiaomi 12 отримає 6,28-дюймовий екран, а також порівняла смартфон із iPhone 13, повідомляє 3Dnews.

Xiaomi готується представити нову родину флагманських смартфонів 28 грудня.

Xiaomi повідомила, що базова версія майбутнього флагмана отримає корпус шириною 69,9 мм, що має спростити роботу з пристроєм однією рукою. Компанія навіть випустила офіційні зображення, на яких порівнює цей параметр із 6,1-дюймовим iPhone 13, ширина якого становить 71,5 мм.

Ще одне тизерне зображення рекламує покращену основну камеру Xiaomi 12. Повідомляється, що компанія витратила два роки на дослідження та розробки, щоб покращити алгоритми захоплення зображень. Тизер також розповідає про більш швидку обробку картинки у всіх сценаріях, включаючи фотографування в нічному режимі.

Xiaomi повідомила, що майбутній флагман отримає високоефективну систему охолодження з великою пластиною для розсіювання тепла. Завдяки цьому, за словами компанії, безкомпромісно потужний чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 зможе забезпечити стабільно високу продуктивність у всіх сценаріях використання смартфона.

Ймовірно, до наступного вівторка, коли компанія офіційно представить Xiaomi 12 і 12 Pro, про новинки стане відомо ще багато цікавих подробиць.