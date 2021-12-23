Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з РФ щодо України

Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів із Росією щодо ситуації навколо України. Таку заяву зробив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Deutsche Welle.

"В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів" , - зазначив Гебештрайт.

За його словами, жоден із можливих шляхів для діалогу не слід закривати.

При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою.

"Моє занепокоєння велике" , - заявила вона, додавши, що Берлін має докласти зусиль "до останнього міліметра" задля досягнення діалогу.

Необхідно розмовляти, навіть якщо є пропозиції, які, з позицій ФРН, не можуть бути в основі переговорів, вважає глава МЗС Німеччини.