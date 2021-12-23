Кейт Міддлтон показала нові фото в чарівному святковому образі

В офіційному Instagram герцогів Кембриджських з'явилися нові знімки, на яких 39-річна Кейт Міддлтон продемонструвала підготовку до різдвяного концерту Together at Christmas, повідомляє РБК-Україна.

Вона прикрашає червоними стрічками ялинку з великого Віндзорського парку, подаровану королевою Єлизаветою II, а також вінок з Королівського садівничого товариства.

Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Міддлтон буквально світиться від щастя, насолоджуючись процесом підготовки торжества.

"Я так рада, що проведу "Разом на Різдво" тут, у Вестмінстерському абатстві, місці, яке дійсно особливе для мене і Уільяма.