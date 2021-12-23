Ахметов: ми захищатимемо свободу слова в Україні

Власник телеканалів "Україна" та "Україна24" бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі The Washington Post заявив, що захищатиме інститут свободи слова в Україні, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Я проти порушення прав людини та удушення свободи слова" , - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

Бізнесмен заявив, що медіа, які йому належать, завжди надавали і надаватимуть можливість висловитися як представникам влади, так і опозиції.

"Я не втручаюся в редакційну політику каналів" , - наголосив Рінат Ахметов.

На питання щодо ставлення до закону про олігархів, Ахметов повідомив, що не проти закону як такого, але проти обмеження прав людини та базових принципів демократії.

"Я підтримую боротьбу з корупцією в Україні, але ця проблема не вирішується прийняттям суперечливих законів та формуванням списку ворогів народу" , - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

За даними The Washington Post, кожен третій українець вважає закон про олігархів елементом популізму і спробою президента Володимира Зеленського підвищити його рейтинг.

У статті видання йдеться, що президент обрав не найкращий момент для внутрішніх розбірок, "підході, що ризикує розділити країну на тлі можливого нападу".