Болгарія відкрилася для туристів з України: умови в'їзду

Болгарія, яка залишалася закритою для туристів з України з 30 жовтня 2021 року, з 20 грудня знову відкрила кордони для всіх українців, повідомляє УНІАН.

Це стало можливим після того, як влада Болгарії віднесла Україну до помаранчевої зони.

Умови в'їзду до Болгарії для туристів з України:

сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (визнаються усі наявні в Україні вакцини)

або сертифікат про перенесення хвороби

або свіжий негативний результат тесту на коронавірус

Особи, які не пред’являть жодних документів щодо COVID-19, поміщаються на 10-денний карантин. ПЦР-тест на COVID-19 або експрес-тест на антиген можна зробити не раніше, ніж через 72 години після прибуття в країну. У разі негативного результату проведеного дослідження карантин особи вважається припиненим з дня, наступного за днем ​​отримання результату.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

На територію країни допускаються без необхідності подання документів про COVID-19 особи, які пересуваються транзитом через територію Республіки Болгарія, у випадках, коли може бути гарантований негайний виїзд із території країни.

Водночас, на території Болгарії все ще дії низка карантинних обмежень. Зокрема, 21 жовтня 2021 року в країні запроваджена вимога наявності "зеленого сертифіката" для відвідувачів громадських місць:

ресторанів і кафе

розважальних закладів

кінотеатрів

театрів

спортзалів і тренажерних залів

торгових об’єктів площею понад 300 квадратних метрів

Вимога надання "зеленого сертифіката" не поширюватиметься на відвідування продуктових магазинів, аптек, банківських установ, а також на переміщення громадським транспортом.