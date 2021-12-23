Болгарія відкрилася для туристів з України: умови в'їзду
Болгарія, яка залишалася закритою для туристів з України з 30 жовтня 2021 року, з 20 грудня знову відкрила кордони для всіх українців, повідомляє УНІАН.
Це стало можливим після того, як влада Болгарії віднесла Україну до помаранчевої зони.
Умови в'їзду до Болгарії для туристів з України:
- сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (визнаються усі наявні в Україні вакцини)
- або сертифікат про перенесення хвороби
- або свіжий негативний результат тесту на коронавірус
Особи, які не пред’являть жодних документів щодо COVID-19, поміщаються на 10-денний карантин. ПЦР-тест на COVID-19 або експрес-тест на антиген можна зробити не раніше, ніж через 72 години після прибуття в країну. У разі негативного результату проведеного дослідження карантин особи вважається припиненим з дня, наступного за днем отримання результату.
Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.
На територію країни допускаються без необхідності подання документів про COVID-19 особи, які пересуваються транзитом через територію Республіки Болгарія, у випадках, коли може бути гарантований негайний виїзд із території країни.
Водночас, на території Болгарії все ще дії низка карантинних обмежень. Зокрема, 21 жовтня 2021 року в країні запроваджена вимога наявності "зеленого сертифіката" для відвідувачів громадських місць:
- ресторанів і кафе
- розважальних закладів
- кінотеатрів
- театрів
- спортзалів і тренажерних залів
- торгових об’єктів площею понад 300 квадратних метрів
Вимога надання "зеленого сертифіката" не поширюватиметься на відвідування продуктових магазинів, аптек, банківських установ, а також на переміщення громадським транспортом.