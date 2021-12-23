Археологи натрапили на скарби з двох затонулих кораблів

В Ізраїлі під час розкопок на узбережжі Середземного моря археолог натрапили на скарби, які перевозилися на двох кораблях близько 1700 та 600 років тому, повідомляє УНІАН.

Археологи припускають, що обидва судна були пришвартовані біля берега, і що їх знищив шторм.

Зазначається, що серед знайдених артефактів є восьмикутний золотий перстень з дорогоцінним зеленим каменем, на якому зображений образ "доброго пастиря", або Ісуса.

Археологи знайшли унікальне золоте кільце / фото facebook.com/Antiquities

Крім того, археологи виявили сотні срібних та бронзових давньоримських і мамлюкських монет, бронзову статуетку у формі орла, десятки бронзових дзвіночків, які повинні були відганяти злих духів.

Археологи виявили сотні срібних і бронзових монет / фото facebook.com/Antiquities

Археологи виявили сотні срібних і бронзових монет / фото facebook.com/Antiquities

Відомо, що один із затонулих кораблів належить до епохи Стародавнього Риму, а другий – більш сучасний, так званої епохи мамлюків (1291-1516).