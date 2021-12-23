Україна зможе виробляти вакцини та препарати від коронавірусу – Ляшко

Уже наступного року Україна може почати виробляти ліки та вакцини від коронавірусу за патентом двох американських компаній Pfizer та Merck, сподіваються в Міністерстві охорони здоров'я України. Про це розповів голова відомства Віктор Ляшко, повідомляє Голос Америки.

"Україна мріє виробляти і пігулки, і вакцини. І ми зверталися до виробників. Якщо подивитися сьогодні, то ми у шорт-листі і Pfizer, і Merck – Україна як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виготовляли на території нашої країни", – наголосив глава українського МОЗ.

За словами Ляшка, для цього Україна має можливості, а також держава зарекомендувала себе як надійного партнера:

"Те партнерство, яке зараз відбувається між нами та Сполученими Штатами Америки, нам дає надію, що ми все це зробимо".

Наразі, за даними ВООЗ, затверджені на міжнародному рівні вакцини проти коронавірусу виробляють у 21 країні світу.