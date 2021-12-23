Путін повідомив, де й коли відбудуться переговори із США

США та Росія проведуть зустріч у Женеві на початку наступного року, заявив президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції, повідомляє Новое время.

На зустрічі будуть обговорюватися "гарантії безпеки" для РФ, серед яких – невступ України до НАТО й нерозширення НАТО на схід, сказав Путін.

"Вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на самому початку року в Женеві. Представників з обох боків призначено. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом" , — зазначив президент РФ.

На його думку, реакція Вашингтона на вимоги Москви є позитивною.

Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, коментуючи вимоги, підкреслив, що "будь-який діалог з Москвою повинен ґрунтуватися на ключових принципах безпеки Європи та проходити в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна" .

Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що США не підуть на компроміс і не вестимуть переговори без європейських союзників.