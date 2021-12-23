"І на думку не спадало": Путін назвав причину окупації Криму

Президент РФ Володимир Путін на пресконференції вкотре назвав Революцію Гідності в Україні "держпереворотом". За його словами, вона спричинила окупацію Криму. Про це, посилаючись на заяву президента РФ на пресконференції, пише Анастасия Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, загострення розпочалося в 2014 році. До цього часу РФ нібито змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ – зокрема, в Україні" .

"Ми ж із ними працювали, про все домовилися, і жодні дії щодо Криму до нас і в голови не спадали... Але у 2014 році держпереворот, людей убивали та спалювали... Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим... Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", – заявив Путін.

Народний депутат від партії "Європейська солідарність", коментуючи слова Путіна про те, що дії РФ у Криму в 2014 році йому раніше "і на думку не спадали" , написав у своєму Телеграм-каналі , що потім президент РФ вже "схаменувся" і заговорив про "рішення жителів Криму" . Але, за його словами, вже було пізно, бо інша версія нападу вже прозвучала.

Крім того, коментуючи ситуацію на Донбасі, що виникла у 2014 році, Путін заявив, що цей регіон взагалі ніколи не був частиною України.

"Ми мали безвільно дивитися на те, що відбувається на південному сході, на Донбасі? Який спочатку, навіть при організації Радянського Союзу в 22-24 роках не мислив себе інакше, як частиною Росії? Але його туди Ленін із товаришами заштовхнули силою" , - Заявив президент РФ.

Також на запитання британської журналістки російський лідер серед іншого сказав, що саму Україну взагалі створив Володимир Ленін зі своїми соратниками в 1922-1924 роках, коли створювався і Радянський Союз.

Він нагадав, що нині самостійні держави Мексика і навіть США, наприклад, раніше такими теж не були, і Каліфорнія та Техас були частиною Америки, але зараз про це ніхто не згадує, на відміну від Криму.