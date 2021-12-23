Путін заявив, що Зеленський потрапив під вплив "нациків"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський потрапив під вплив "нациків", повідомляє Новое время.
На пресконференції він звинуватив українську владу в тому, що вони віддають наказ стріляти на Донбасі "у щоденному режимі".
"Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський підпав під вплив радикальних елементів, як то кажуть в Україні — нациків", - заявив Путін.
Він додав, що Кремль хоче вибудувати добросусідські відносини, але не розуміє, наскільки це можливо.
"Як це можливо, з огляду на їхні дії? Ми готові вибудувати стосунки з тими, хто готовий до цього. Що відбувається із ними? Позасудові розправи, вбивства на вулицях. Он, в Одесі людей живцем спалили в Будинку профспілок, хоч хтось пальцем поворухнув? Людей, які хочуть з нами працювати, знищують. Ось у чому проблема", - сказав російський президент.
Говорячи про Донбас, він заявив, що у конфлікті на Донбасі Росія виступає посередником.
"Майбутнє Донбасу мають визначити мешканці регіону, інакше бути не може. А Росія виступить посередником. Чи є проблеми? У Мінську Росія – посередник, а її намагаються зробити стороною конфлікту. Москву це не влаштовує", – резюмував Путін.