Курс долара знову зростає після дводенного зниження

Курс долара знову зростає після дводенного зниження

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 27,2747 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 27,2508 гривень за 1 долар.

Курс долара знову зростає після дводенного зниження
Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Курс долара знову зростає після дводенного зниження
Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку﻿ станом на 10: 00 23 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,30 гривень за долар, курс в покупці - 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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