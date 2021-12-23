"Слуги" не підтримають перевірку доходів із 1995 року

У парламенті немає підтримки ініціативи міністра фінансів Сергія Марченка перевіряти доходи громадян непрямими методами до 1995 року, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так - цього не буде" , - прокоментував Арахамія ініціативу Марченка про непрямі методи та перевірки доходів на 25 років тому.

Впровадження непрямих методів - одна з ключових вимог МВФ для видачі Україні чергового траншу кредиту.