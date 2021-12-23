Арестович пояснив причини запровадження військового обліку для жінок

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, навіщо українкам ставати на військовий облік. Він зазначив, що жінки зможуть замінити чоловіків на тилових посадах, повідомляє УНІАН.

"Ну гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, добилися нарешті: одні й ті ж вимоги до чоловіків та жінок" , - відповів спікер ТКГ на питання про те, хто додумався зобов'язати жінок ставати на військовий облік.

За його словами, жінки зможуть замінити чоловіків на тилових спеціальностях.

"У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей повинні зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів... та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів, і так далі. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди закликати? Так це дві бойових бригади за чисельністю. Ну, так може бути все-таки жінок закликати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукували на машинці, поки мужики будуть на фронті битися" , - заявив Арестович.

Водночас він нагадав, що становлення на військовий облік не означає, що жінок призиватимуть на службу.