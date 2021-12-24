У разі конфлікту між Україною та РФ Туреччина підтримає Київ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.﻿ Про це, посилаючись на слова міністра в ефірі місцевого телеканалу, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією" , - сказав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку та запропонувати посередництво між Україною та Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.