Ці 9 продуктів допоможуть оздоровити шлунок
Підвищена кислотність, гастрит, ерозійні, запальні процеси. Це тільки верхівка айсберга в захворюванні шлунка, які "успішно" не піддаються лікуванню, адже більшість гастроентерологів дружно пропонують терапію антибіотиками, потім терапію ліками, які хоч якось допоможуть захистити шлунок від цих антибіотиків, а наостанок – безліч БАДів і рекомендації їсти вівсянку в обід та ввечері, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що гастрит та виразку лікувати неможливо, можливо відновити кислотність шлунка, відрегулювати жовчовідтік, нормалізувати вироблення шлункового секрету, покращити швидкість травлення.
І лише тоді шлунок повністю відновить свої функції та клітинні структури. Іншими словами, стане здоровим.
Від здоров'я шлунка залежить не тільки комфорт після їжі, але й засвоюваність вітамінів групи В, а також нормальна робота кишечника, а, відповідно, мікрофлора, імунітет і т. д.
Топ-9 корисних продуктів для оздоровлення шлунка
- Кумін.
- Кора крушини.
- Чабрець.
- Смола кедрового дерева.
- Імбир.
- Ялицеве масло.
- Натуральні рослинні олії: мигдальна, кунжутна, лляна.
- Мед.
- Шпинат.