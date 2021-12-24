Ці 9 продуктів допоможуть оздоровити шлунок

Підвищена кислотність, гастрит, ерозійні, запальні процеси. Це тільки верхівка айсберга в захворюванні шлунка, які "успішно" не піддаються лікуванню, адже більшість гастроентерологів дружно пропонують терапію антибіотиками, потім терапію ліками, які хоч якось допоможуть захистити шлунок від цих антибіотиків, а наостанок – безліч БАДів і рекомендації їсти вівсянку в обід та ввечері, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що гастрит та виразку лікувати неможливо, можливо відновити кислотність шлунка, відрегулювати жовчовідтік, нормалізувати вироблення шлункового секрету, покращити швидкість травлення.

І лише тоді шлунок повністю відновить свої функції та клітинні структури. Іншими словами, стане здоровим.

Як допомогти шлунку (фото: pexels.com)

Від здоров'я шлунка залежить не тільки комфорт після їжі, але й засвоюваність вітамінів групи В, а також нормальна робота кишечника, а, відповідно, мікрофлора, імунітет і т. д.

Топ-9 корисних продуктів для оздоровлення шлунка