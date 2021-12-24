У Службі зайнятості назвали найпопулярніші професії

У базі Державної служби зайнятості (ДСЗ), станом на 1 грудня, налічувалося 61 тис. вакансій. Найвищий попит – на робітників переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі та транспорту, повідомляє Обозреватель.

Загалом майже 70% відкритих вакансій зачіпають робітничі професії. У той же час, майже 60% тих, хто перебуває на обліку, мають вищу освіту. Це одна з головних причин безробіття в Україні.

Станом на 1 грудня, на обліку у державній службі зайнятості перебувало 261 тис. безробітних, розповіла начальник Управління надання послуг населенню ДСЗ Інна Бондіні. Тобто, їхня кількість на 200 тисяч перевищує кількість відкритих вакансій.

При цьому Бондіні зазначає: останнім часом ситуація на ринку праці почала покращуватись.

"Це можна пояснити зняттям жорстких карантинних обмежень – почали відновлювати роботу ті підприємства, які закривалися на період жорсткого локдауну" , – відімкнула вона.

Кого роботодавці шукають найбільше

За професійними групами найбільший попит у роботодавців мають, насамперед, представники робітничих спеціальностей. Зокрема:

кваліфіковані робітники із інструментом – 23% вакансій;

робітники з обслуговування, експлуатації та обладнання машин – 18%;

некваліфіковані працівники – 13%;

працівники сфери торгівлі та послуг – 12%.

Топ-5 професій грудня, які були найбільш популярні на ринку праці, також складається з робітничих спеціальностей. Мова йде про:

слюсарів-ремонтників;

водіїв;

продавців;

швачок;

підсобних робітників.

Яку зарплатню пропонують роботодавці

Якщо оперувати даними служби зайнятості, то у грудні середня заробітна плата серед вакансій, які подавали роботодавці, складає 8 900 грн. Однак є сфери, де заробітні плати набагато вищі:

у ІТ середня плата 12 тис. грн.;

у будівництві – 11,3 тис. грн,

фінансова та страхова діяльність – 10,3 тис. грн;

сфера водопостачання, каналізації та поводження з відходами – 10 тис. грн;

добувна промисловість та розробка кар'єрів – 10 тис. грн.

Про причини безробіття

Головною причиною того, що українці втрачають або не можуть знайти роботу, Бондіні назвала невідповідність умов праці та рівня зарплат їхнім вимогам. Роботодавці пропонують невисокі офіційні заробітні плати, люди ж на це все частіше не згодні.

"Також мало вакансій за тими професіями, які користуються попитом. Якщо ми подивимося на структуру безробітних лише за рівнем освіти, то майже 60% людей, які перебувають на обліку – з вищою освітою. Натомість майже 70% вакансій – за робітничими професіями. Тобто, є невідповідність попиту і пропозицій, через що люди залишаються без роботи" , – зазначила вона.

Ще одна причина – дуже низька трудова мобільність: в Україні дуже небагато людей готові поїхати по хорошу роботу в інше місто. Проте ті, хто це, все ж таки, робить, їдуть, насамперед, до:

Києва;

Львова;

Одеси;

Харкова;

Дніпра;

Запоріжжя;

Кривого Рогу.

Найвищі офіційні заробітки очікувано зафіксували у Києві – у середньому 20 481 грн (на 177 грн менше від вересневого рівня). Найнижчі – у Чернівецькій області, де у середньому заробляють по 10 878 грн (мінус 98 грн).