На польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги

На кордоні Польщі з Україною утворилися кілометрові черги. На пунктах пропуску з польського боку (Медика та Корчава) застрягли понад півтисячі авто.

Українські заробітчани чекають по 6-7 годин для того, щоб повернутись додому на різдвяні свята.