На польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги
На кордоні Польщі з Україною утворилися кілометрові черги. На пунктах пропуску з польського боку (Медика та Корчава) застрягли понад півтисячі авто.
Українські заробітчани чекають по 6-7 годин для того, щоб повернутись додому на різдвяні свята.
"Проїдемо 2-3 метри і годину простоюємо. Дуже повільно. Ми не розраховували, що буде так довго. Харчами не запаслися. Бензину вже трохи, бо холодно. Усю ніч гріємось. Ми розраховували на поїзд зі Львова до Одеси, але вже бачу, не встигаємо. Не знаю, як добиратимемося додому", - розповів журналістам одесит Ігор Лапін.