За два роки "Велике будівництво" оновило 40% основної мережі доріг

Зі старту програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2019 році і до сьогодні вдалося відновити майже 14 000 км доріг по всій Україні, що перевищує 40% усієї основної мережі доріг держави, повідомляє УНІАН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Велике Будівництво: дороги та мости".

За словами Володимира Зеленського, гарантоване Конституцією право на свободу пересування в Україні фактично було обмежене через зруйновані дороги, мости і мостові переходи.

"Погодьтесь, ще кілька років тому дороги й мости були чимось на кшталт прибульців чи телепортації в часі - дискусією про те, що чули всі, але майже ніхто не бачив. Перетворення доріг і мостів із міфічних понять в реальні сучасні об’єкти розпочала два роки тому наша команда і наша програма "Велике будівництво"" , - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що на початку програми була поставлена амбітна мета оновити 6 тисяч км доріг державного та місцевого значення. Тоді скептики говорили, що це неможливо: не вистачить людей, грошей, матеріалів - не вистачить нічого.

"Але ми мали велике бажання, це дійсно те, що ми хотіли. Ми хотіли показати нашу державу іншою абсолютно для всіх, і отримали навіть більший результат, ніж планували. Понад 6,5 тис. км доріг було оновлено або побудовано у 2020 році" , - сказав президент.

На сьогодні по всій Україні оновлено та побудовано вже 14 000 км доріг та понад 500 мостів та мостових переходів. Володимир Зеленський зазначив, що "Велике будівництво" рухатиметься далі.

Наступного року розпочнеться масштабна програма модернізації пунктів пропуску на прикордонних переходах та будівництво ще одного важливого об'єкту – Київської обхідної дороги. Наразі вже відбувається вибір підрядника.

На думку президента, успіх програми "Велике будівництво" найбільш наочно ілюструють соціологічні опитування. Кожен третій українець назвав "Велике будівництво" у числі найбільш видатних подій цього року, а понад 60% відзначили позитивні зміни за рахунок реалізації програми.