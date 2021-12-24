Почервоніння очей може викликати різні причини, починаючи від алергії, закінчуючи серйозними захворюваннями. Існує три важливі симптоми, при яких людині потрібно звернутися до фахівця при почервонінні очей, – це біль, підвищена світлочутливість та помутніння зору, повідомляє Профиль.

Про можливі причини почервоніння очей розповіли лікарі Клівлендської клініки (Cleveland Clinic).

Алергія та сухість очей

Деякі подразники очей посилюють вплив інших факторів. Наприклад, якщо у людини хронічний синдром сухого ока, його очі з більшою ймовірністю будуть реагувати на алергени, тому що менша кількість захисної слізної плівки робить їх сприйнятливішими до поверхневих подразників. Вирішити проблему допоможуть краплі для очей. Щоб їх правильно підібрати, краще проконсультуватися з лікарем.

Субкон'юнктивальний крововилив

Субкон'юнктивальний крововилив під слизову оболонку ока відбувається, коли дрібні кровоносні судини кон'юнктиви починають кровоточити і невелика кількість крові потрапляє під слизову оболонку. Це може викликати тривогу, але зазвичай такий стан проходить протягом кількох тижнів без будь-якого лікування.

Серед можливих причин субкон'юнктивального крововиливу виділяють травму, швидке підвищення артеріального тиску, прийом деяких препаратів, хірургічне втручання.

Кон'юнктивіт

"Рожеве око", також відоме як кон'юнктивіт, виникає, коли віруси, бактерії або подразники викликають запалення та інфекцію слизової оболонки очей. Симптоми включають свербіж, набряк, виділення та печіння. Стан може пройти сам собою, проте найкраще звернутися до лікаря за лікуванням.

Інфекція

Біль, світлочутливість, почервоніння очей та помутніння зору іноді є ознакою серйозної очної інфекції. Інфікування можуть викликати різні бактерії, віруси, алергени та паразити. При підозрі на подібні захворювання рекомендується одразу ж звернутися до лікаря.

Увеїт

Увеїт – це запалення судинної оболонки очей, яке зазвичай супроводжується неприємними симптомами, включаючи світлочутливість, погіршення зору, почервоніння та біль. Без лікування увеїт може спричинити втрату зору, глаукому чи катаракту.