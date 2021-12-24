Понад 90% вчителів повністю щеплені від COVID-19 – Шкарлет

Станом на сьогоднішній день двома дозами вакцини щеплено понад 1 млн 75 тис. працівників освіти. Відповідно, Україна подолала поріг у 90% вакцинованих педагогів. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет на своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, найвищі показники щеплених двома дозами вчителів у таких областях:

Дніпропетровська – 95,85%;

Луганська – 95,37%;

Черкаська – 95,24%;

Сумська – 94,93%;

Донецька – 94,47%.

Найбільша кількість вакцинованих повним циклом працівників у закладах:

▪️ спеціалізованої освіти – 96,14%;

▪ професійного – 93,39%;

▪️ загального середнього – 92,18%;

▪ дошкільного – 88,94%;

▪ професійної вищої – 86,68%;

▪ найвищого – 81,33%.

"Школи теж демонструють позитивну динаміку, адже відсоток вакцинованих повним чи неповним циклом вчителів становить 97,2%, це близько 635 тисяч освітян", – повідомив Шкарлет.

Серед вихователів садків, за його словами, вакциновано щонайменше однією дозою 96,28% людей, з яких близько 85% пройшли повний цикл.

"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Я дякую колегам-освітникам, керівникам департаментів освіти, головам державних обласних адміністрацій за взаємодію та проведення ефективної комунікаційної кампанії з вакцинації", – написав міністр.

Він також додав, що "показники, які демонструють сьогоднішні педагоги, є доказом високого рівня відповідальності перед суспільством і країною ".