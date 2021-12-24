Кого укранці вважають олігархами - опитування
Соціологи поцікавилися в українців, кого вони вважають олігархами. Результати опитування "Центру Разумкова" показали, що деякі з громадян вважають олігархом і чинного президента Володимира Зеленського, повідомляє Дзеркало тижня.
Так, найбільше українців до них відносять:
- Ігоря Коломойського – 94%;
- Ріната Ахметова – 94%;
- Петра Порошенка – 89%;
- Віктора Пінчука – 82%;
- Дмитра Фірташа – 80%.
- Сергія Льовочкіна – 63%;
- Юрія Бойка – 61%;
- Вадима Новінського – 58%;
- Володимира Зеленського – 55%.
Водночас 21% громадян вважає Закон про «деолігархізацію» реальним кроком подолання корупції та зменшення впливу олігархів в Україні. Ще 33% переконані, що цей закон – популістський крок, який має забезпечити Зеленському більше популярності. Також 23% переконані, що то намаганням президента та його оточення перерозподілити власність в економіці та самим стати олігархами. Для 11% українців закон про олігархів є способом боротьби з політичною опозицією.
Опитування провели з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Всього опитали 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.