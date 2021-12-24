"Зеленський не з того почав" - Гордон про військовий облік для жінок
Президент Володимир Зеленський має сам пройти військову підготовку перед тим, як розширювати можливості взяття жінок на військовий облік. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" заявив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Україна 24.
"Питання підготовки до агресії з боку Російської Федерації дуже своєчасне, я вважаю. Починати його треба хоча б з того, що хто крастиме гроші з оборонного бюджету, рубати одразу по дві руки. Починати з себе треба. І взагалі - злодіям, які крадуть з бюджету, рубати руки. Не з жінок починати, до армії їх відправляти, а з себе", - наголосив він.
За словами Гордона, "для початку президенту треба було пройти військову підготовку".
"Він же в армії не був, перший би показав приклад. Я особисто два роки відслужив гідно, красиво і чесно. А він не був в армії, він ухилявся. Тому, перш ніж відправляти жінок до армії, відслужив би сам, показав приклад. А так воно виглядає погано - чоловіки не можуть підготуватися для відбиття агресії і звично все валять на жінок", - вважає журналіст.