"Зеленський не з того почав" - Гордон про військовий облік для жінок

Президент Володимир Зеленський має сам пройти військову підготовку перед тим, як розширювати можливості взяття жінок на військовий облік.﻿ Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" заявив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Україна 24.

"Питання підготовки до агресії з боку Російської Федерації дуже своєчасне, я вважаю. Починати його треба хоча б з того, що хто крастиме гроші з оборонного бюджету, рубати одразу по дві руки. Починати з себе треба. І взагалі - злодіям, які крадуть з бюджету, рубати руки. Не з жінок починати, до армії їх відправляти, а з себе" , - наголосив він.

За словами Гордона, "для початку президенту треба було пройти військову підготовку".