Курс валют НБУ на 26 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 26 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 25 грудня не змінився і склав 27.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним лише на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 36.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 29.63 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.67 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 26 грудня 2021 року.