Ломаченко відправив усі свої олімпійські медалі до Росії

Український чемпіон WBO International Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) відправив свої олімпійські медалі до Костроми (Росія), щоб там із них зробили натільнийхрест. Такий подарунок Василь вирішив зробити своєму батькові Анатолію Ломаченку на честь його 57-го дня народження, повідомляє Обозреватель.

Фінальний етап роботи у себе в Instagram виклала фірма, яка займалася розробкою та виготовленням цієї прикраси. За словами ювелірів, вони раніше ніколи не виконували подібне замовлення.

Подарунковий набір з хрестиком. Джерело: Instagram фірми

"Тільки вдумайтеся, хрест натільний, виконаний з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потім, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до Світової історії спорту. Скільки потрібно духу, мужності та шляхетності, щоб без вагань виконати з них натільний хрест для найближчої та найдорожчої людини - батька" , – йдеться в описі до відео.

Судячи з кадрів, нагороди не стали повністю переплавляти, а взяли лише їхні частини.

Золота медаль Лондона-2008. Джерело: Instagram фірми

Натільний хрест. Джерело: Instagram фірми

Частина медалі відсутня. Джерело: Instagram фірми

Хрест. Джерело: Instagram фірми

Нагадаємо, що Василь Ломаченко у 2008 році виграв Олімпіаду у Лондоні у ваговій категорії до 57 кг, а у 2012 році став переможцем Ігор у Пекіні (до 60 кг).