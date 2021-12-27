Центри вакцинації в Україні закриють на цьому тижні
В Україні на цьому тижні перестануть працювати центри вакцинації від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.
В перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам. В решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.
В Україні створили понад 1,4 тисячі мобільних бригад, понад 3,3 тисячі пунктів щеплення та більш ніж 500 центрів вакцинації, зазначили у МОЗ.
Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022
Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливий ріст випадків зараження до 7 тисяч за добу.
Зазначимо, вся Україна перейшла у "жовту" зону карантину.