Наймодніші сумки у 2022

Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам 2022 року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.

Наймодніші сумки 2022 року

  • Сумки-"плетінки"

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Геометричний принт

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Хутряна сумка стане в нагоді в холоди

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумка асиметричної форми

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Моделі з бахромою були популярними в минулому році, а тепер урочисто переходять в новий сезон!

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумки-коробки

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумка-месенджер

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Дорожні сумки теж повинні бути яскравими!

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумки кольору металік
Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)
Сумки на 2022 рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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