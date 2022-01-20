Наймодніші сумки у 2022

Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам 2022 року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.

Наймодніші сумки 2022 року

Сумки-"плетінки"

Геометричний принт

Хутряна сумка стане в нагоді в холоди

Сумка асиметричної форми

Моделі з бахромою були популярними в минулому році, а тепер урочисто переходять в новий сезон!

Сумки-коробки

Сумка-месенджер

Дорожні сумки теж повинні бути яскравими!

Сумки кольору металік