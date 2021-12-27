Газпром заявив про рекордний відбір газу з ПСГ

У Росії встановилися аномально низькі температури, які фіксуються в середньому на добу – до -17 градусів, повідомляє Корреспондент.

Виробничий комплекс російського "Газпрому" вже п'ять днів працює на максимальних потужностях. Із ПСГ витрачається рекордний обсяг газу, йдеться на сайті газового монополіста у понеділок, 27 грудня.

З 22 грудня виробничий комплекс Газпрому працює в режимі осінньо-зимових максимумів. для цього періоду. У ніч з 25 на 26 грудня в Санкт-Петербурзі було зафіксовано мінімальну температуру за останні 19 років - мінус 23 градуси", - йдеться в повідомленні за підсумками оперативної наради з питань режимів роботи ЄСГ .

Вказано, що для забезпечення надійного постачання споживачам Газпром вивів добовий відбір газу з російських сховищ на максимальний рівень за останні п'ять років.