Санду не візьме участь у неформальному саміті СНД

Президент Молдови Майя Санду не візьме участі в неформальній зустрічі глав держав СНД у Санкт-Петербурзі, що планується 28 грудня, повідомляє ТАСС.

"Я не їду на цей саміт. Перед поїздкою на такі заходи ми аналізуємо актуальність повістки для Республіки Молдова. У контексті СНД нас цікавлять переважно економічні питання. Я не отримувала офіційного запрошення і навіть не знайома з повісткою [саміту]" , - сказала Санду в інтерв'ю молдованському телеканалу у понеділок.