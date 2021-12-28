Санду виключила вступ Молдови до НАТО

Президент Молдови Майя Санду заявила, що республіка не має наміру вступати до НАТО, оскільки це заборонено конституцією країни, повідомляє Лента.Ру.

Про це вона розповіла в етері молдовського телеканалу. Як зазначила політик, змінювати основний закон поки що ніхто не планує, а конституція держави виключає вступ до складу Північноатлантичного альянсу.

"Прописано, що ми нейтральна країна, ніхто не змінював конституцію, немає подібних ініціатив, ми ні для кого не несемо жодної військової загрози, хочемо, щоб ситуація розвивалася мирно" , - наголосила глава держави.

Попри нейтральний статус, Молдова з 1994 року співпрацює з НАТО в рамках індивідуального плану партнерства. У Кишиневі працює інформаційний центр Альянсу. У грудні 2017 року в столиці відкрилося бюро зв'язків НАТО.