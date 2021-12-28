Частина українських пологових будинків потраплять під скорочення

2022 року в Україні закриють частину пологових будинків. Це пов'язано з новими вимогами щодо кількості пологів, які висунула Національна служба здоров'я, повідомляє Обозреватель.

Закритися мають медзаклади, де народжується менше 150 дітей на рік, – їх у країні налічується майже 70. Така ініціатива покликана знизити смертність немовлят в Україні, йдеться в сюжеті ТСН за 27 грудня.

На думку чиновників, якщо пологів небагато, лікарі втрачають потрібну практику. Як зазначається, за рік в Україні померло 1469 новонароджених – цей показник вищий, ніж у країнах Європейського Союзу.

Національна служба здоров'я висунула нові вимоги до пологових будинків. Джерело: Pixabay

Президент асоціації неонатологів Тетяна Знаменська зазначає, що навіть 150 пологів на рік недостатньо для того, щоб підтримувати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

"У регіонах потрібно залишати (медзаклади, – ред.), де 300 пологів і більше на рік" , – вважає вона.

Саме з таким мінімальним показником можуть працювати пологові будинки в Євросоюзі. Однак у Національній службі здоров'я до таких кардинальних змін не готові.

Як йдеться в сюжеті, менше 150 пологів в Україні приймають майже 70 медустанов.

"З цих 70 30 приймають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення в лікарнях" , – пояснила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак.

Такі відділення не зможуть підписати угоди з НСЗУ, тому не отримають фінансування та мають закритися. А тим, хто залишиться, у відомстві з 2022 року обіцяють підняти тариф за пологи з 10 до 15 тисяч гривень.