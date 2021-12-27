У центрі Москви випав з вікна російський націоналіст

У Москві загинув російський публіцист націоналістичного спрямування Єгор Просвірнін, повідомляє "Интерфакс".

"Помер Єгор Просвірнін. Я в шоці. Великі співчуття Марині та всій його родині" , - написав його знайомий, громадський діяч Роман Юнеман у своєму фейсбуці.

Публіцист Максим Кононенко у своєму фейсбуці уточнив, що Просвірнін голим випав з вікна п'ятого поверху будівлі на Тверському бульварі.

Адвокат Матвій Цзен, який раніше представляв інтереси Просвірніна, підтвердив "Інтерфаксу" цю інформацію. За його словами, поліція найближчим часом проведе перевірку обставин смерті Просвірніна, за результатами якої буде встановлено, чи було вбивство.

"З огляду на те, що його смерть не можна назвати природною, звичайно ж правоохоронні органи проведуть перевірку. Я наразі не виключаю жодних версій. Проте про якісь серйозні загрози на адресу Єгора, мені не відомо" , - сказав він.

Просвірніну було 35 років. Створений Просвірніним сайт "Супутник і погром" було заблоковано у РФ у 2017 році на вимогу Генпрокуратури як екстремістський ресурс.