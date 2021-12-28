Китай накопил большую часть мировых запасов зерна
Китай зумів накопичити більше половини світових запасів кукурудзи та інших зернових. Це призвело до різкого зростання цін на планеті і голоду в ряді країн, повідомляє УНІАН.
Як інформують азіатські ЗМІ, Китай підтримує свої запаси продовольства на історично високому рівні. Його запаси пшениці можуть задовольнити внутрішній попит протягом півтора років.
Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, очікується, що в першій половині 2022 року Китай зосередить 69% світових запасів кукурудзи, 60% рису і 51% пшениці.
Індекс цін на продовольство, розрахований продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН, в листопаді був приблизно на 30% вище, ніж роком раніше. Накопичення Китаєм є однією з причин зростання цін на продовольство.