Усіх працівників Нью-Йорка зобов'язали вакцинуватися

У понеділок у Нью-Йорку набула чинності вимога щодо обов’язкової вакцинації всіх працівників приватних підприємств, яку мер Білл де Блазіо назвав «найрадикальнішою в країні», повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами The New York Times, відтепер усі роботодавці у Нью-Йорку зобов'язані перевіряти, чи їхні працівники отримали бодай одне щеплення проти COVID-19. Утім, ця вимога не поширюється на тих, хто працює дистанційно.

«Я на 110% переконаний, що це правильне рішення, особливо в умовах шаленого поширення Омікрону. Не знаю, чи з’явиться інший штам, але точно знаю, що найкращий захист - зробити всім щеплення» , - сказав де Блазіо.

Як зазначає видання, минає останній тиждень роботи де Блазіо на посаді мера, і досі незрозуміло, як ставитиметься до цього рішення його наступник Ерік Адамс (поки що він відмовлявся коментувати цю ініціативу).