У Києві сталася серйозна ДТП: паралізувано рух на проспекті Лобановського

У Києві на проспекті Лобановського в бік Севастопольської площі сталася серйозна аварія, яка буквально паралізувала рух, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що ДТП зайняла відразу всі смуги проспекту: "Руху немає, буде ще гірше".

"Судячи з усього, автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу" , – йдеться в одному з повідомлень.

Аварія на проспекті Лобановського в Києві

На цей час інформація про постраждалих уточнюється. Офіційних коментарів про аварію поки немає.