У Києві сталася серйозна ДТП: паралізувано рух на проспекті Лобановського
У Києві на проспекті Лобановського в бік Севастопольської площі сталася серйозна аварія, яка буквально паралізувала рух, повідомляє УНІАН.
Зазначається, що ДТП зайняла відразу всі смуги проспекту: "Руху немає, буде ще гірше".
"Судячи з усього, автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу", – йдеться в одному з повідомлень.
Аварія на проспекті Лобановського в Києві
На цей час інформація про постраждалих уточнюється. Офіційних коментарів про аварію поки немає.