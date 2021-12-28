Лікар Саакашвілі заявив про небезпеку повернення екс-президента до в’язниці

Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі не можна повертати назад до в’язниці, оскільки він є хворим середньої тяжкості, вважає його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кіпшидзе уточнив, що рішення про переведення Саакашвілі зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці було ухвалено на підставі висновку одного з лікарів шпиталю.

"Я не знаю, хто з лікарів підписав довідку про стан здоров'я Саакашвілі, але підписувати таку довідку було не можна. Саакашвілі наразі є хворим середньої тяжкості, і його в жодному разі не можна повертати до в'язниці. Кілька годин тому він отримав чергову стресову травму , яка може дуже негативно вплинути на його здоров'я" , - сказав Кіпшидзе.

Також Кіпшидзе зазначив, що є інформація про готовність Саакашвілі знову розпочати голодування.

"Цього не можна допустити, оскільки ми можемо втратити Міхеіла. Я вимагаю перевести його на лікування в багатопрофільну цивільну клініку або за кордон" , - сказав Кіпшидзе.

Також, за словами лікаря, його не пускають у шпиталь після інциденту, коли Саакашвілі знепритомнів у палаті.