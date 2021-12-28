У Львові під час пожежі в житловому будинку загинули троє людей

У Львові увечері у понеділок сталася пожежа на першому поверсі житлового будинку. Загинули троє людей.

"27 грудня о 21:33 у місті Львів у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей. О 22:03 пожежу ліквідовано на площі 20 м кв." , - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до гасіння пожежі залучалося 15 осіб та три одиниці техніки ДСНС. На місці працювала оперативна група. Про причини пожежі інформації наразі немає.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа сталася у будинку на вулиці Сигнівка, 46а.