LG готує незвичайний ноутбук з трьома дисплеями

З'явилася свіжа інформація про незвичайний ноутбук, над яким працюють в надрах LG, повідомляє УНІАН.

Окрім звичного екрану на зовнішній стороні відкидної кришки в ноутбуці передбачено два допоміжних дисплеї, розташованих з обох сторін фізичної клавіатури, повідомляє видання MySmartPrice.

Згідно з тлумаченням, обидва допоміжних екранів – сенсорні. Це дозволить залучити один з них в якості тачпада або для зображення цифрових клавіш, а другий налаштувати як функціональну панель для відтворення додаткових елементів управління або калібрування конкретного додатка.

При цьому над клавіатурою розташовується величезна напівпорожня область. Журналісти припускають, що корейські фахівці продемонстрували ранній прототип пристрою: ймовірно, в майбутньому в даній ніші можна буде розташувати ще один екран, тачпад або потужну аудіосистему.

Ще однією характеристичною особливістю концептуального гаджета назвали спеціальний шарнір, який підіймає задню частину пристрою в той час, коли лептоп розкритий. Це покращує вентиляцію пристрою.

LG робить ноутбук з трьома дисплеями, а можливо, і з чотирма / фото LG

Тепер залишилося дочекатися початку виставки CES 2022 (4 січня), де можуть з'явитися нові подробиці про пристрій.

До речі, на ній же компанія анонсує свій перший геймерський ноутбук. Пристрій буде поставлятися з новітніми чіпами Intel 11-го покоління і топовою графікою NVIDIA RTX 3080.