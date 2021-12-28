У Києві пограбували Alyona Alyona
У Києві пограбували відому реперку Alyona Alyona. В української зірки витягнули гаманець із наплічника, повідомляє Обозреватель.
Про неприємний інцидент Олена Савраненко сама повідомила в Instagram у форматі сторіз. Випадок стався у вівторок, 28 грудня.
Альона показала листування у соцмережі з фоловеркою. Небайдужа інтернет-користувачка розповіла хіп-хоп-виконавці, що жінка знайшла її червоний гаманець на Дорогожичах. Сталося на території станції столичного метрополітену чи на вулиці біля неї, не уточнюється.
Усередині гаманця залишилися картки артистки, які допомогли визначити, кому належить річ. Ймовірно, готівка з гаманця зникла, хоча артистка цього не уточнила.
Прикметно, що такий випадок для 30-річної Alyona Alyona не перший. Її вже обікрали подібним чином рік тому.
"Ось такий раночок. Рік тому теж гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить", – написала зірка.