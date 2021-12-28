У Києві пограбували Alyona Alyona

У Києві пограбували відому реперку Alyona Alyona. В української зірки витягнули гаманець із наплічника, повідомляє Обозреватель.

Про неприємний інцидент Олена Савраненко сама повідомила в Instagram у форматі сторіз. Випадок стався у вівторок, 28 грудня.

Альона показала листування у соцмережі з фоловеркою. Небайдужа інтернет-користувачка розповіла хіп-хоп-виконавці, що жінка знайшла її червоний гаманець на Дорогожичах. Сталося на території станції столичного метрополітену чи на вулиці біля неї, не уточнюється.

Українську реперку Alyona Alyona пограбували. Джерело: Instagram @alyona.alyona.official

Усередині гаманця залишилися картки артистки, які допомогли визначити, кому належить річ. Ймовірно, готівка з гаманця зникла, хоча артистка цього не уточнила.

Прикметно, що такий випадок для 30-річної Alyona Alyona не перший. Її вже обікрали подібним чином рік тому.