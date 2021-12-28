Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука

Заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука було звільнено Кабінетом міністрів за власним бажанням.

Про це на моєму Telegram-каналі розповіла народний депутат від Партії «державних службовців» Юлія Гришина.

"Щойно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", - написала нардеп.

Поки що причини такого рішення невідомі.

За кілька днів до звільнення Гарбарук потрапив у скандал через відверте вбрання своєї помічниці Крістіни Тишкун, який не відповідає заходу, на якому вони були присутні, а саме – візиту до Львівської мерії.