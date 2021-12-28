Покупці отримали реальне право на повернення товарів - Гетманцев

Українці з 1 січня отримають право на законне повернення товарів, які придбали у ФОПів (фізосіб-підприємців). Це стане можливим завдяки вимозі видавати фіскальні чеки, а не просто "папірці", повідомляє Обозреватель.

Такі несправжні чеки наразі друкують багато підприємців, а коли справа доходить до повернення, наприклад, несправної техніки та гаджетів, не приймають їх назад. Більше того, таким чином, українцям безперешкодно продають контрабандні товари.

У результаті споживач виявився найбільш не захищеною стороною економічних відносин. Про це розповів нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У нашого споживача немає і ніколи не було права на чек. У всьому світі було, а у нас не було. Я маю на увазі фіскальний чек, видача якого фіксується державою, а не клаптик папірця, від якого можна відмовитися наступної хвилини після його видачі" , – написав Гетманцев.

Відсутність такого правила, за його словами, виправдовувалася нібито турботою про малий та середній бізнес. В результаті ж цьому бізнесу дали можливість системно ухилятися від сплати податків, а заодно перетворили його на найбільший у Європі канал збуту контрабанди без документів.

"Якби дбаючи про легкість ведення і без того більш ніж пільгованого (2-а та 3-я групи єдиного податку) малого торгового бізнесу, ми відкрили ворота нелегальній торгівлі, яка по суті повністю перебуває в тіні. І вчитель чи лікар, купуючи для своєї дитини комп'ютер, на гроші збережені правдами і не правдами зі своєї мізерної зарплати, з якої, до речі, він, на відміну від торговця, сплачує повну суму (19,5%) податку на прибуток, може пред'явити свої вимоги щодо якості товару, комплектації тощо тільки у тому разі, якщо йому попався чесний торговець, який дбає про свою репутацію. Інакше держава його не захистить" , – пояснив депутат.

Він убачає у цьому корупційні причини. Справа в тому, що за допомогою ФОПів контрабандні товари за "чорну готівку" продає зовсім не малий бізнес, а великі ділки. Їх "кришують" податківці та митники, які таким чином отримують додатковий дохід від подальшого продажу схемного ПДВ до "скрутки".

"Дохід, який вони згодом використовують... також для того, щоб виводити людей на протести проти політики уряду щодо наведення порядку, посилаючись на те, що уряд вбиває малий та середній бізнес, запроваджуючи обов'язкове РРО" , – додав Гетманцев, маючи на увазі нещодавні протести ФОПів проти запровадження обов'язкових реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Депутат запевнив, що бізнес чесного ФОПу, який торгує товарами, не постраждає від запровадження РРО. Натомість постраждають контрабандисти, схемники та ті, хто ухиляються від податків.

Якими будуть нові правила

З 1 січня кожен торговець буде зобов'язаний видати фіскальний, а отже, зареєстрований у податковій чек. Виняток становитимуть лише ФОП 1-ї групи на єдиному податку та ФОП у селах.

"Кожен учитель, слюсар, військовий, підприємець, як і будь-який інший споживач, при придбанні товару має право вимагати видачу йому фіскального чека, а при відмові звернутися зі скаргою до податкової служби. Невидача фіскального чека є підставою для розірвання угоди та для відповідальності підприємця чек не видав" , – зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що такі правила існують у розвинених країнах. В результаті в Україні, за словами нардепа, кожен споживач з усіх 40 млн українців з 1 січня 2022 року теж буде захищений.