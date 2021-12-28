Представник чеченської діаспори відповів Кадирову на погрози на адресу України

Представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв відреагував на слова голови Чечні Рамзана Кадирова, який нещодавно погрожував "забрати Київ". Про це Осмаєв написав у Facebook.

Осмаєв прямо вказав Кадирову, що шансів завоювати Україну Росія не має.

"Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії!" – написав він.

Осмаєв додав, що "зрадники чеченського народу" отримають не Україну, а "концерт у Кобзона".

Нагадаємо, що днями Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, якщо буде наказ Володимира Путіна.