Представник чеченської діаспори відповів Кадирову на погрози на адресу України
Представник чеченської діаспори в Україні Адам Осмаєв відреагував на слова голови Чечні Рамзана Кадирова, який нещодавно погрожував "забрати Київ". Про це Осмаєв написав у Facebook.
Осмаєв прямо вказав Кадирову, що шансів завоювати Україну Росія не має.
"Гідні чеченці захищали і захищатимуть Україну від російської агресії!" – написав він.
Осмаєв додав, що
"зрадники чеченського народу" отримають не Україну, а
"концерт у Кобзона".
Нагадаємо, що днями Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, якщо буде наказ Володимира Путіна.