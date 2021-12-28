Воронін розкрив причину завершення кар'єри

Відомий український футболіст хотів ще погратись, але його відмовили лікарі, повідомляє Сьогодні.

42-річний Андрій Воронін, колишній форвард збірної України, розповів, що саме сім років тому його змусило завершити кар'єру футболіста.

"Я у 2014-му закінчив. Тоді після травми я думав ще. Розмовляв із агентом (Андрієм Головашем), із дружиною, з батьками. Я хотів ще грати. Але, як сказали тоді лікарі, мені краще не грати професійно. Тому що після будь-якого сильного зіткнення я міг мало не в інвалідному візку опинитися. Тому довелося закінчити" , - розповів Воронін каналу Міля.

За свою кар'єру Воронін встиг пограти за Боруссію Менехенгладбах, Майнц, Кельн, Байєр, Ліверпуль, Герту та московське Динамо, де зараз працює асистентом головного тренера.

"Була розмова щодо збірної України. Як тільки місце звільниться, пропонуватиму твою кандидатуру" , - говорив мені Шева.