"Антонов" презентував військовий літак, виготовлений для Міноборони

Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Про це повідомляє телеканал﻿ "Дом".

"Літак цілковито нового покоління створили на основі сучасних світових інформаційних технологій. Його оснастили сотнями електронних обчислювачів, які дозволяють інтегрувати всі системи та датчики, а також автоматизувати контроль їхньої працездатності та оптимізувати управління" , - розповіли на підприємстві.﻿

Також уточнюється, що серед напрямків, у яких може використовуватися літак, – перевезення особового складу, доставка озброєння та легкої військової техніки посадковим та парашутним способом, транспортування вантажів.

"Антонов" презентував перший серійний літак Ан-178 / фото facebook.com/kanalDOM

"Антонов" презентував перший серійний літак Ан-178 / фото facebook.com/kanalDOM

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2020 року Міноборони та ДП "Антонов" уклали меморандум про співпрацю з будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

У січні 2021 року державний "Укрексімбанк" надав державному підприємству "Антонов" кредит у розмірі 3 млрд грн на будівництво трьох літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.