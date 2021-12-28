На колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі завели справу – Разумков

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього заступника голови Міністерства внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі. Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє нардеп Дмитро Разумков.

"Екс-заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону!" - написав Разумков.

Він уточнив, що з ініціативи його МФО "Розумна політика" ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Гогілашвілі "службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом під час перетину блокпоста в Донецькій області" .