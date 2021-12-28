Названо найпопулярнішу криптовалюту 2021 року

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB), яка наробила в 2021 році багато галасу через своє колосальне зростання, обігнала біткоїн за популярністю. Shiba Inu стала цифровою валютою, що найчастіше дивилися на популярному онлайн-сервісі CoinMarketCap, повідомляє Обозреватель.

За даними платформи, за рік альткоїн шукали понад 188 млн разів, що майже на 50 млн разів більше, ніж у Bitcoin. Загалом топ-5 найпопулярніших криптовалют виглядає так:

Shiba Inu – 188 млн запитів;

Bitcoin – 145 млн;

Dogecoin – 107 млн;

Ethereum – 86 млн;

Cardano – 81 млн.

За коливаннями курсу SHIB стежать понад 1,4 млн користувачів. Саме стільки людей додали монету до своїх списків спостереження.

Рейтинг популярності криптовалют у 2021 році. Джерело: CoinMarketCap

Чималу роль у зростанні популярності цієї криптовалюти відіграв американський мільярдер Ілон Маск. Минулого року він неодноразово згадував у своєму Twitter та на телебаченні різні мем-коїни, зокрема Shiba Inu. Крім того, він завів цуценя шиба іну на прізвисько Флокі.

Попри зростання популярності серед інвесторів, цей альткоїн залишається вкрай нестабільним – він, як і раніше, реагує на тенденції в соціальних мережах. Крім того, 70,52% монет належить 8 "китовим" рахункам, а 41,03% з них припадають лише на один рахунок.

Shiba Inu зберігається на 14,6 тис. активних адрес. А сама монета котирується на 447 криптобіржах по всьому світу, зокрема WhiteBIT, де вона станом на 28 грудня торгується по $0,00003672 за коїн.

Саму криптовалюту створили лише в серпні 2020 року як "вбивцю Dogecoin" – іншого мем-коїна. Відтоді вона стала 13-ою у світі за обсягом капіталізації – $20,1 млрд.

При цьому слід пам'ятати, що криптовалюти є дуже волатильним активом. Тому всі інвестиції в цей сектор слід робити максимально обережно та виключно на свій страх та ризик.